La nuova incredibile gaffe di Tridico sulla geografia della Calabria: e vorrebbe fare il governatore?!?

Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, torna al centro delle polemiche per un nuovo scivolone che ha fatto rapidamente il giro dei social. L’ex presidente dell’INPS, già ribattezzato ironicamente “CettoTridico” dagli utenti di X e Facebook, ha collocato il comune di Diamante all’interno della Costa degli Dei, stravolgendo la geografia calabrese.

Il lapsus è arrivato durante un confronto tra i candidati alla presidenza con Legambiente a Catanzaro, dove Tridico ha dichiarato: “sono innamorato della Costa degli Dei, fino a Diamante”. In realtà, la Costa degli Dei corrisponde al litorale tirrenico della provincia di Vibo Valentia, che si estende da Pizzo a Nicotera, mentre Diamante appartiene alla Riviera dei Cedri, in provincia di Cosenza, a circa 150 km di distanza.

La gaffe ha suscitato un’ondata di ironie e critiche, con molti che sottolineano la scarsa conoscenza del territorio da parte di un candidato che aspira a guidare la Calabria. Un dettaglio che, secondo gli avversari politici, confermerebbe la distanza di Tridico dalla realtà locale: da anni residente a Roma, dove insegna, non ha nemmeno trasferito la propria residenza in Calabria, circostanza che gli impedirà persino di votare per sé stesso alle prossime elezioni regionali.

Un episodio che si aggiunge a una lunga serie di scivoloni comunicativi, diventati ormai un tormentone della campagna elettorale, mentre i sondaggi continuano a dare in netto vantaggio il governatore uscente Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra unito.