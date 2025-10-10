Calabria, Loizzo: “Comuni pensino meglio al decoro urbano”

“Spero che i comuni calabresi pensino meglio al decoro urbano perché è una delle necessità impellenti dei cittadini. Molte delle nostre città sono sporche, mancano i fiori e gli arredi urbani, gli alberi non vengono potati e le vie cittadine spesso sono invase da rifiuti. I comuni hanno i fondi per soddisfare le esigenze dei cittadini che sono preliminarmente rivolte a un decoro diverso”, è quanto afferma il parlamentare della Lega, Simona Loizzo.

“Una situazione che si riflette anche sulle attività commerciali. I sindaci devono organizzare i servizi urbani con una pianificazione e con il controllo del lavoro che svolgono le società partecipate e i contraenti esterni. Il decoro urbano è una cosa essenziale per le nostre città”, conclude Loizzo.