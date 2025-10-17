Calabria, lettera di minacce contro un sindaco calabrese

Una lettera minatoria è stata recapitata al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta. La missiva é stata trovata dal primo cittadino nel suo ufficio. Signoretta ha denunciato l’episodio ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire le modalità con cui la lettera é arrivata nell’ufficio del sindaco ed identificare il responsabile delle minacce.

Il gruppo di maggioranza “Per Jonadi”, in una nota, ha espresso “piena solidarietà e sostegno al sindaco Signoretta, e una ferma condanna contro l’atto intimidatorio”.