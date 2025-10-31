Calabria, Irto alla direzione regionale del Pd: “campagna elettorale in salita, ricostruire il centrosinistra”

Il segretario del Pd Calabria, il parlamentare Nicola Irto, alla direzione regionale del partito riunita a Lamezia Terme, per fare un’analisi sulle elezioni regionali che ha visto vincere il centrodestra, ha detto: “il Pd ha retto ma questo non ci può consolare perché purtroppo la coalizione ha avuto difficoltà, soprattutto in alcuni territori. Noi abbiamo il compito e la responsabilità di mettere in campo un progetto ampio e a largo per il futuro e a noi servono anche delle riflessioni su come ripartire in alcune grandi aree urbane e in alcuni territori, e su come ripensare il nostro radicamento territoriale”, rimarca Irto.

“Campagna elettorale in salita”

“È stata una campagna elettorale fatta in tutta fretta, in salita. Adesso il compito delle forze di centrosinistra, che sono riuscite a mettersi assieme, è anche quello di mettere in campo idee nuove e un percorso di costruzione e ricostruzione del centrosinistra. Bisogna avere la capacità di una riapertura e di un coinvolgimento di energie fresche che sono andate altrove in questi anni: c’è un lavoro lungo da fare, un lavoro che riguarda il Pd ma anche tutto il centrosinistra, in Calabria come in Italia”, puntualizza Irto.

Tridico

“Tridico? Va ringraziato per quello che ha fatto. Valuterà lui le decisioni che riterrà più opportune. Come Pd democratico non avremo nulla da dire rispetto alle scelte che lui farà. Sicuramente Tridico ha un ruolo importante per la Calabria anche dalla postazione di Bruxelles nell’Europarlamento, ma deciderà lui. Io non so cosa deciderà di fare, sicuramente quello che deciderà di fare avrà il sostegno della coalizione e del Pd”, sottolinea Irto.

“Governo ombra”

“Dovremo avere la capacità di mettere in campo una proposta politica sui singoli dossier, sui singoli temi, fare proposte alternative. Non dico un governo ombra ma una cosa simile: bisogna fare delle proposte vere e farsi percepire dalla Calabria come un’alternativa credibile e forte”, spiega Irto.