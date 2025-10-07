Calabria, incontro Occhiuto-Galati: “incontro molto cordiale”

“Ho avuto un incontro molto cordiale con il Presidente Roberto Occhiuto”, è quanto dichiara Pino Galati, presidente vicario di Noi Moderati e coordinatore regionale Calabria. “Dopo esserci scambiati i complimenti per i rispettivi risultati elettorali, l’ho ringraziato per la narrazione positiva di una Calabria che in questi anni è cresciuta grazie al suo impegno e alla sua costanza sui vari temi”, rimarca Galati.

“Abbiamo anche convenuto – prosegue Galati – su quanto le forze che si richiamano al Partito Popolare Europeo, come le nostre, possano insieme dare valore, concretezza e progetti condivisi alla Calabria, costruendo nuove opportunità e valorizzando le eccellenze del territorio”.