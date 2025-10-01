Calabria, in arrivo 108 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria negli istituti carcerari

“L’impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1507 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, agli Istituti Penitenziari della Calabria entreranno in servizio 108 agenti, 95 uomini e 13 donne, così suddivisi: alla Casa Circondariale di Castrovillari 7 unità; alla Casa Circondariale di Catanzaro 27 unità; alla Casa Circondariale di Cosenza 9 unità; CR Laureana di Borrello 1 unità; alla Casa Circondariale di Locri 5 unità; alla Casa Circondariale di Palmi 7 unità; alla Casa Circondariale di Paola 8 unità; agli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria 21 unità; alla Casa di Reclusione di Rossano 15 unità e alla Casa Circondariale di Vibo Valentia 8 unità”.

“A queste nuove unità si aggiungeranno 8 commissari che entreranno in servizio una volta completato il periodo di tirocinio. Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.