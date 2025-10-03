Calabria, i dati ufficiali confermano il boom di turisti italiani e soprattutto stranieri

“Un risultato che deriva dal lavoro svolto dal presidente Roberto Occhiuto. Grazie alla sua visione e al suo impegno, la Calabria sta consolidando il suo potenziale turistico, valorizzando una terra che rappresenta per l’Italia una storia e una cultura rilevanti. L’incremento delle presenze, sia nelle strutture alberghiere che in quelle extra-alberghiere, è il risultato di un approccio strategico che ha saputo mettere in luce le bellezze e le peculiarità di questa regione”. Così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“L’aumento significativo del turismo nazionale e, in particolare, la sensibile crescita del 27,80% dei visitatori stranieri, testimoniano l’attrattività della Calabria. Questo è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, operatori e comunità locali, e che ha saputo promuovere un’immagine rinnovata della regione, sempre più attenta alle dinamiche e alle aspettative del viaggiatore contemporaneo”.