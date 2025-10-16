Calabria, formate 16 nuove guardie venatorie volontarie: l’impegno di Federcaccia e Coldiretti

Prosegue l’impegno di Federcaccia Calabria nelle attività formative: dopo i numerosi corsi abilitativi degli ultimi anni, si è appena concluso con enorme successo, il primo corso, realizzato congiuntamente con Coldiretti, autorizzato dalla Regione Calabria, per la qualificazione e l’abilitazione di 16 nuove Guardie Giurate Venatorie Volontarie. Le attività tecnico-formative, svolte sia online che in presenza, hanno preparato personale competente per la vigilanza venatoria e per l’applicazione del Piano di contenimento ai sensi degli artt. 19 e 19-ter della L.157/92.

La formazione e la qualificazione del personale rappresentano per Federcaccia e Coldiretti un tassello fondamentale per promuovere una caccia consapevole, etica e nel pieno rispetto delle leggi. L’evento ha registrato un notevole entusiasmo da parte dei partecipanti, che hanno manifestato sincera gratitudine e apprezzamento nei confronti delle Associazioni promotrici e del personale che ha condotto il corso.

“Un ringraziamento – si legge in una nota – ai docenti dott.ri Eugenio Carlini, Andrea Reversi, Stefano Sivieri, Ivan Greco, Antonella Labate, al brigadiere Abruzzini dei Carabinieri Forestali, per il loro impegno e professionalità; e ancora al tutor Antonio Verna per la parte organizzativa e alla dott.ssa Francesca Postorino che ha curato la parte amministrativa. Nonché alla Commissione Esaminatrice, con particolare riferimento ai funzionari regionali dott. Rocco Stranieri nella qualità di presidente e al dott. Michele Rigoli”.

“Le associazioni esprimono un augurio di buon lavoro a tutte le Guardie Venatorie neo-abilitate, che da oggi potranno essere in prima linea in attività fondamentali, per l’esercizio venatorio e per le attività connesse nel segno della sicurezza, della responsabilità e del rispetto delle regole. L’esperienza formativa prima del genere in Italia fra le due organizzazioni, proseguirà con ulteriori corsi a partire dalle prossime settimane”.