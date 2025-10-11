Calabria, Antoniozzi: “ripristinare la tomba di San Francesco in Francia”

“Raccolgo l’appello di Nazione Futura di Cosenza circa la necessità di intervenire sulla tomba del nostro grande Santo, Francesco di Paola, in Francia. La grandezza di Francesco, che va oltre la sua dimensione religiosa, merita un intervento. Scriverò al Consolato di Francia a Napoli e sensibilizzerà la Regione Calabria affinché sostengano l’ordine dei Minimi per un intervento che non credo impegnerà tante risorse ma he è indifferibile.
San Francesco merita che la sua tomba sia adeguata al decoro e al prestigio, alla devozione che suscita in tutto il mondo“. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.