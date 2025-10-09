Calabria, al via la Serie C e Serie D di pallavolo: il programma della prima giornata

L’attesa sta per terminare. Nel fine settimana al via i campionati regionali di Serie C (femminile e maschile) e di Serie D (femminile e maschile). Squadre pronte a darsi battaglia dal Pollino allo Stretto e con tanta voglia di far bene e divertirsi. Ricco e variegato il programma del fine settimana pallavolistico calabrese: in campo sabato 11 e domenica 12 ottobre.
Il programma della prima giornata di Serie C
Serie C maschile
- Polisportiva Montalto – Corigliano Volley
- Amaro Dhelios Reggio Calabria – Tonno Callipo Calabria VV
- Altaflex Catanzaro – Volo Virtus Lamezia
- New Hospital VSF Paola – Innova Volley
- Pallavolo Milani – Olimpia Pallavolo 1978
- Dipe Jolly – Luck Tigano
Serie C femminile girone A
- Craticam Volley Academy – Pink Volo Lamezia
- L. SC Scorte Tecniche Cutro – Nuova Pallavolo Bisignano
- Bencivenni Stella Azzurra – New Hospital Pallavolo Paola
- Silan Volley – Crotone
- Sporting Magna Graecia – Pallavolo Rossano
Serie C femminile girone B
- Polisportiva Elio Sozzi – Rodinò Costruzioni Siderno
- Asd Next Atlas – Ital Soft Gioia Tauro
- Puliservice Reggio Calabria – Coressence Calabria Filadelfia Cup Volley
- Radioxstore Lory Volley Pizzo – Pgs O. S. Evergreen
- Pepea Soverato – Cidue Costruzioni SNC
Il programma della Serie D femminile
Serie D femminile girone A
- Cosenza All Service Cloud – Fontenoce Volley Parenti
- Volley Pianopoli – Top Volley Lamezia Acqua Merisana
- Volleyball Kermes – De Stefano Spes Praia Volley
- Asd Olvi – Crotone
Serie D femminile girone B
- Volley Club Nicotera – Virtus 1962 Stella d’Oro Coni
- School Volley Taurianova – Polisportiva Chiaravalle
- Tavernese Odontoiatria Medicina – Sicma Volley
- Kaulonmixta – Unio Volley Soverato Asd
Serie D maschile
- Volley Pianopoli – ABVT Cosenza Us Acli
- Pepea Soverato – Umipas Volley Academy
- Volley San Giovanni in Fiore – School Volley Taurianova
- Volley Club Nicotera – Volley Bianco Bovalino
- Acli Settecolli Castrolibero – Filadelfia Cup
- Don Russo Elio Group Cetraro – Crotone