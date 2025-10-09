Calabria, al via la Serie C e Serie D di pallavolo: il programma della prima giornata

L’attesa sta per terminare. Nel fine settimana al via i campionati regionali di Serie C (femminile e maschile) e di Serie D (femminile e maschile). Squadre pronte a darsi battaglia dal Pollino allo Stretto e con tanta voglia di far bene e divertirsi. Ricco e variegato il programma del fine settimana pallavolistico calabrese: in campo sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Il programma della prima giornata di Serie C

Serie C maschile

Polisportiva Montalto – Corigliano Volley

Amaro Dhelios Reggio Calabria – Tonno Callipo Calabria VV

Altaflex Catanzaro – Volo Virtus Lamezia

New Hospital VSF Paola – Innova Volley

Pallavolo Milani – Olimpia Pallavolo 1978

Dipe Jolly – Luck Tigano

Serie C femminile girone A

Craticam Volley Academy – Pink Volo Lamezia

L. SC Scorte Tecniche Cutro – Nuova Pallavolo Bisignano

Bencivenni Stella Azzurra – New Hospital Pallavolo Paola

Silan Volley – Crotone

Sporting Magna Graecia – Pallavolo Rossano

Serie C femminile girone B

Polisportiva Elio Sozzi – Rodinò Costruzioni Siderno

Asd Next Atlas – Ital Soft Gioia Tauro

Puliservice Reggio Calabria – Coressence Calabria Filadelfia Cup Volley

Radioxstore Lory Volley Pizzo – Pgs O. S. Evergreen

Pepea Soverato – Cidue Costruzioni SNC

Il programma della Serie D femminile

Serie D femminile girone A

Cosenza All Service Cloud – Fontenoce Volley Parenti

Volley Pianopoli – Top Volley Lamezia Acqua Merisana

Volleyball Kermes – De Stefano Spes Praia Volley

Asd Olvi – Crotone

Serie D femminile girone B

Volley Club Nicotera – Virtus 1962 Stella d’Oro Coni

School Volley Taurianova – Polisportiva Chiaravalle

Tavernese Odontoiatria Medicina – Sicma Volley

Kaulonmixta – Unio Volley Soverato Asd

Serie D maschile