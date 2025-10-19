Cala il sipario sulla Sagra del Pistacchio, giunta alla sua 34ª edizione: la giornata di oggi, domenica 19 ottobre, è stata ricca di tantissimi eventi, dall’intrattenimento allo spettacolo in strada che, insieme alla degustazione di piatti dolci e salati a base di pistacchio, è stata più viva che mai. A loro si aggiungono le iniziative culturali, che hanno fatto da cornice ad un evento che è tra le tradizioni più importanti e apprezzate dell’intera Sicilia. Moltissima la gente che è giunta da diverse parti dell’isola per poter degustare il protagonista della giornata, il pistacchio, in tutte le sue forme. Una vera delizia per gli amanti dell’oro verde.
Cala il sipario sulla 34ª Sagra del Pistacchio a Bronte | FOTO
La giornata di oggi, domenica19 ottobre, è stata ricca di tantissimi eventi
