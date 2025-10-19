Cala il sipario sulla 34ª Sagra del Pistacchio a Bronte | FOTO

Cala il sipario sulla Sagra del Pistacchio, giunta alla sua 34ª edizione: la giornata di oggi, domenica 19 ottobre, è stata ricca di tantissimi eventi, dall’intrattenimento allo spettacolo in strada che, insieme alla degustazione di piatti dolci e salati a base di pistacchio, è stata più viva che mai. A loro si aggiungono le iniziative culturali, che hanno fatto da cornice ad un evento che è tra le tradizioni più importanti e apprezzate dell’intera Sicilia. Moltissima la gente che è giunta da diverse parti dell’isola per poter degustare il protagonista della giornata, il pistacchio, in tutte le sue forme. Una vera delizia per gli amanti dell’oro verde.