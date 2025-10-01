Buona Festa dei Nonni 2025: IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri ai nostri Angeli Custodi

Oggi, 2 Ottobre 2025, è la Festa dei Nonni, istituita per la prima volta negli Usa nel 1978 e poi introdotta in vari paesi del mondo. E’ Festa è una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge 159 del 31 luglio 2005, “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale“. La Festa dei Nonni viene festeggiata, quindi, il 2 ottobre, data in cui la Chiesa celebra gli Angeli Custodi.
Ecco una selezione di video e frasi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere per gli auguri ai nostri nonni
Ecco le FRASI per gli auguri ai nostri nonni:
- Caro nonno sei il migliore compagno di giochi, mi racconti le favole più belle ed hai una risposta a tutte le mie domande. Ti voglio bene!
- E’ bello passeggiare tenendovi per mano e sapere che queste stesse mani hanno tenuto quella di mamma quando aveva la mia stessa età. Auguri nonni!
- Con la vostra guida dolce e sicura, io divento grande. Grazie nonni!
- I nonni come voi sono preziosi e unici. Tanti auguri!.
- Preziosi come tesori di inestimabile valore, affettuosi come nessun altro, insostituibili. Auguri nonni.
- Cari nonni le vostre rughe sono il vostro passato ed il mio presente. Vi voglio ringraziare di tutto quello che fate per me e per il grande amore che mi date ogni giorno. Auguri!.
- Tanti auguri ai miei nonnini che mi regalano pillole d’amore e saggezza ogni giorno.
- Un augurio speciale ai miei nonni, grazie anche a voi oggi sono una persona piena di valori. Grazie e auguri.
- I Nonni sono la cosa più bella della vita, l’amore senza limiti, la mano sempre tesa. Auguri angeli!
- Grazie perché mi dai sempre… quello che mamma e papà non vogliono! Buona festa dei nonni
Ecco i VIDEO per gli auguri ai nostri nonni: