Buona Festa dei Nonni 2025: IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri ai nostri Angeli Custodi

Oggi, 2 Ottobre 2025, è la Festa dei Nonni, istituita per la prima volta negli Usa nel 1978 e poi introdotta in vari paesi del mondo. E’ Festa è una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge 159 del 31 luglio 2005, “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale“. La Festa dei Nonni viene festeggiata, quindi, il 2 ottobre, data in cui la Chiesa celebra gli Angeli Custodi.

Ecco una selezione di video e frasi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere per gli auguri ai nostri nonni

Ecco le FRASI per gli auguri ai nostri nonni:

Caro nonno sei il migliore compagno di giochi, mi racconti le favole più belle ed hai una risposta a tutte le mie domande. Ti voglio bene!

E’ bello passeggiare tenendovi per mano e sapere che queste stesse mani hanno tenuto quella di mamma quando aveva la mia stessa età. Auguri nonni!

Con la vostra guida dolce e sicura, io divento grande. Grazie nonni!

I nonni come voi sono preziosi e unici. Tanti auguri!.

Preziosi come tesori di inestimabile valore, affettuosi come nessun altro, insostituibili. Auguri nonni.

Cari nonni le vostre rughe sono il vostro passato ed il mio presente. Vi voglio ringraziare di tutto quello che fate per me e per il grande amore che mi date ogni giorno. Auguri!.

Tanti auguri ai miei nonnini che mi regalano pillole d’amore e saggezza ogni giorno.

Un augurio speciale ai miei nonni, grazie anche a voi oggi sono una persona piena di valori. Grazie e auguri.

I Nonni sono la cosa più bella della vita, l’amore senza limiti, la mano sempre tesa. Auguri angeli!

Grazie perché mi dai sempre… quello che mamma e papà non vogliono! Buona festa dei nonni

Ecco i VIDEO per gli auguri ai nostri nonni:





