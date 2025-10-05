Buon onomastico Bruno, la storia del Santo morto a Serra San Bruno

Oggi, 6 ottobre 2025, è la festa di San Bruno Colonia: auguri a tutti i Bruno e le Bruna che celebrano il loro onomastico. Bruno, sacerdote e monaco tedesco, nacque a Colonia da una famiglia nobile nel 1030 e morì in Italia, a Serra San Bruno nel 1101. San Bruno, detto anche Brunone, dedicò la propria vita alla Chiesa. Frequentò la scuola presso la chiesa di San Cuniberto, facendo rapidi progressi nella scienza e nella pietà, tanto che S. Annone, vescovo della città, lo elesse canonico della sua chiesa. San Bruno fu uno degli studenti più illustri della scuola di Reims, dove insegnò per molto tempo.

Dopo la morte dell’Arcivescono di Reims, San Brunone fu costretto a testimoniare contro il suo successore Manasse I. Mentre i superiori gli preparavano la carica, San Brunone ha deciso di ritirarsi in campagna dove decise di abbandonare il mondo, e grazie al sostegno dei suoi amici più cari, gli fu assegnato il deserto della Certosa, dove fondò l’ordine dei Certosini. Avendo poi comunicato i suoi desideri ad alcuni amici, stabilirono tutti assieme di abbandonare i beni transitori di questa vita e di abbracciare lo stato religioso.

Passati appena sei anni dacché S. Brunone governava quella comunità, il Pontefice Urbano II, già suo discepolo a Reims, l’obbligava ad andare a Roma. Trasferitosi a Roma, San Brunone ha dovuto affrontare delle serie difficoltà, e ben presto si trasferì a Reggio Calabria dove si ritirò in un deserto della diocesi di Squillace, riprendendo gli esercizi della vita solitaria con maggior gioia e fervore. In quella solitudine fu scoperto dal conte Ruggero che lo aiutò a costruire la nuova Certosa.

La morte a Serra San Bruno

Morì nel 1101, Serra San Bruno, Vibo Valentia. L’origine del nome si fa derivare dal termine medievale Bruno che fa riferimento al colore scuro dei capelli. Dal punto di vista etimologico il termine Bruna deriva dal germanico Brun. Il significato di Bruna è “scura”. Ci sono poi alcune ipotesi secondo le quali la traduzione del nome potrebbe derivare dalla parola danese il cui significato è “ardente”.

A corredo dell'articolo varie immagini (gallery in alto) e frasi per fare gli auguri a coloro che si chiamano Bruno e Bruna.

