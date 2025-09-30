Buon 1° Ottobre 2025: IMMAGINI, VIDEO, FRASI, CITAZIONI da condividere su Facebook e WhatsApp

Concluso Settembre 2025 inizia il mese di Ottobre 2025 che rappresenta il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale, della primavera nell’emisfero australe. Il nome deriva dal latino october, perché era l’ottavo mese del calendario romano. L’imperatore Commodo operò una riforma in base alla quale il mese assumeva uno dei suoi titoli, Invictus, ma dopo la sua morte la riforma fu abbandonata.

Ottobre, nel continuo alternarsi di caldo sole e violenti scrosci, è il mese più umano che ci sia.

(silviagar_, Twitter)

Settembre è il mare. Ottobre è un libro.

(Gloria Fuertes)

Il mese era ottobre, un mese di giorni che si accorciavano, ma di luce dorata dall’alba al tramonto. Non rimaneva molto tempo prima dell’arrivo dell’inverno.

(Elisabeth de Waal)

I pioppi di ottobre sono fiaccole che illuminano la via per l’inverno.

(Nova S. Bair)

Ottobre ha dato una festa;

Le foglie sono venute a centinaia –

Sorbi selvatici, querce, e aceri,

E foglie di ogni nome.

Il sole srotola un tappeto,

E ogni cosa è grande.

(George Cooper, Festa di ottobre)

Ottobre: una fanciulla lancia in cielo la sua anima piena di luce e un tiratore in agguato la polverizza in migliaia di colori rossi e gialli e marroni

(Fabrizio Caramagna)

I soli e i cieli e le nuvole di giugno

E insieme i fiori di giugno,

non possono rivaleggiare per più di un’ora

con il luminoso blu del cielo di ottobre

(Anonimo)

Ottobre seminatore:

in terra il seme sogna il fiore,

sotterra il buio germoglio sa

che il sole domani lo scalderà.

(Gianni Rodari)

Era il 9 ottobre. L’aria era fredda, il cielo molto azzurro, un giorno di quelli che si vorrebbero versare in un bicchiere e bere d’un fiato.

(Åsa Larsson)

A ottobre

mi piace appoggiare le orecchie sulla sabbia del mare

come su un binario addormentato.

Si sente ancora il rumore dell’estate che si allontana,

quello dell’autunno che sopraggiunge veloce.

(Fabrizio Caramagna)

Non posso sopportare di perdere qualcosa di così prezioso come il sole d’ottobre rimanendo in casa. Così ho trascorso quasi tutte le ore di luce nel cielo aperto.

(Nathaniel Hawthorne)

Ascolta! il vento sta aumentando,

e l’aria è selvaggia con le foglie.

Abbiamo avuto le nostre serate estive,

è adesso è l’ora d’ottobre.

(Humbert Wolfe)

Ottobre che è un vetro appannato, l’odore della nebbia, i viali che diventano red carpets, una pagina d’appunti.

(saraturchina, Twitter)

In tutto il cerchio dell’anno non ci sono giorni così deliziosi come quelli di fine ottobre, quando gli alberi sono spogli nel cielo mite, e le foglie rosse riempiono la strada, e si può sentire il respiro dell’inverno sia al mattino che alla sera. Nessun altro periodo è così calmo, così teneramente solenne, e con una tale mitezza riverente nell’aria.

(Alexander Smith)

È il caro mese dell’anno quando

più dolci nubi il cielo del mattino

attraversano, e il passo di chi parte

trova foglie più fitte nel sentiero

che s’allontana.

(Attilio Bertolucci)

Ottobre è maglioncini di lana e gambe senza calze.

(fulviafrencia, Twitter)

Sotto le tue dita io sono una castagna bruna.

Così respira in tasca ai bambini.

E la buccia, che punge tanto,

l’ha rotta l’amore

con colpi verdi.

(Jan Skàcel)

Non ero mai stata consapevole di iniziare un nuovo ciclo come in quel mezzogiorno di ottobre, quando osai finalmente oltrepassare la soglia e i miei passi risuonarono nella casa deserta e ancora priva di mobili. Mi lasciavo alle spalle un passato complesso, mi si apriva di fronte un enorme spazio nudo che il tempo si sarebbe incaricato di riempire. Di oggetti e affetti. Di istanti, sensazioni e persone; di vita.

(Maria Dueñas)

Ottobre e gli alberi sono spogliati

di tutto ciò che indossano

Che m’importa?

Ottobre e i regni sorgono

e i regni cadono

ma tu vai avanti

e avanti.

(U2, October)

O silenzioso mite mattino d’ottobre,

le foglie son mature per cadere;

il vento di domani,se avrà forza,

le spazzerà via tutte.

Chiamano i corvi sopra la foresta;

domani forse a stormi se ne andranno.

(Robert Frost)

