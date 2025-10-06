Brutto ko per Rende: Messina ne fa 101 all’esordio in campionato

Una brutta partita dall’inizio alla fine. Una gara da archiviare, resettare e ripartire dopo il turno di riposo di domenica prossima. Scivolone inaspettato per la Bim Bum Basket Rende che perde a Messina per la seconda gara del campionato di Serie B Interregionale. 101 a 71 il risultato finale appannaggio della School Messina. La squadra rendese non è riuscita mai a mettere in difficoltà il team di casa: dopo infatti un inizio di studio, il quintetto di coach Pippo Sidoti vola verso il successo finale.

Da registrare solo un piccolo break ad inizio ripresa a favore dei rendesi con un mini parziale di 7 a 2. Ma è poca cosa. Da evidenziare per i siciliani la grande qualità di gioco dei vari Warden 26 punti e 5 triple su 10, Vinciguerra 15 punti e 3 triple su 4 e Chakir con 13 punti. Coach Sidoti manda in campo Vinciguerra, Iannicelli, Busco, Warden e Chakir, mentre sul versante opposto sono inizialmente schierati Dovera, Cavalieri, Yeyap, Boccasavia e Lazzari. Prova a rientrare il Rende solo dopo la pausa con un parziale di 2-7, ma poi un paio di triple di Warden portano il vantaggio dei messinesi sulla doppia cifra (61-41 e poi 71-44). Nulla da fare e ritorno a casa con più tempo (per la pausa prevista) per raccogliere forze ed idee.

Tabellino Messina-Rende 101-71

School Messina: Lo Iacono 11, Marinelli 9, Vinciguerra 15, Iannicelli 13, Chakir 13, Cangemi, Warden 26, Fei, Lembo n.e, Busco 5, Serraino, Sakovic 9. All. Pippo Sidoti.

Rende: Gagliardi ne, Lazzari 15, Cavalieri 6, Cerchiaro ne, Tarozzi 2, Dovera 18, Boccasavia 12, Guido 6, Cagnacci 6, Schifeo, Yeyap 6. All. Umberto Di Martino.

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Catalano di Pedara.

Note: parziali 1.Q 23-14; 2.Q 26-17 (49-31); 3.Q 31-17 (80-48); 4.Q 21-23