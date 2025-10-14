Brutto incidente sulla SS18 a Fiumefreddo Bruzio, tratto chiuso | DETTAGLI

Un sinistro tra due veicoli ha causato il ferimento di tre persone. Traffico deviato sulla viabilità locale

incidente tra due auto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

A causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli, è al momento chiuso un tratto della strada statale 18Tirrena Inferiore”, al km 331,100 in entrambe le direzioni, a Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha causato il ferimento di tre persone. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico veicolare al momento viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Ultimi approfondimenti di Cosenza