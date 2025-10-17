Bronte, tantissimi gli studenti alla 34ª Sagra del Pistacchio | FOTO

Un’autentica ondata di entusiasmo e giovialità ha caratterizzato l’avvio del secondo fine settimana della 34ª Sagra del Pistacchio.

Oltre 3000 fra scolari e studenti hanno gremito ieri le vie del centro, colorando di spensieratezza e curiosità l’attesissima manifestazione “La Scuola alla Sagra del Pistacchio”, iniziativa fortemente promossa dal sindaco Pino Firrarello e dall’assessore all’Istruzione, Maria De Luca.

L’evento, dedicato a far conoscere l’eccellenza dell'”Oro Verde” alle nuove generazioni, ha visto la partecipazione di numerose autorità.

Sul palco per i saluti istituzionali hanno preso parte, oltre al sindaco Firrarello ed all’assessore De Luca, e il vicesindaco Salvatore Pizzuto e le dirigenti degli Istituti Comprensivi, Gina Avellina e Alfina D’Orto. Con loro anche la preside Cinthia D’Anna, già stimata dirigente scolastica a Bronte.

“Desidero ringraziare di cuore – ha affermato l’assessore De Luca – tutti gli studenti, i docenti e i dirigenti scolastici che con la loro entusiasta partecipazione hanno reso questa giornata memorabile”. L’Assessore ha poi concluso il suo intervento porgendo i saluti da parte dell’Assessore Angelica Prestianni, organizzatrice della Sagra, e della Giunta, oltre a ringraziare il capo area Patrizia Orefice per l’impegno profuso.

“Mi unisco con profonda gratitudine ai ringraziamenti dell’Assessore De Luca – ha aggiunto Firrarello – per l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito a questa giornata. Cari ragazzi, l’invito che vi faccio è semplice: divertitevi, assaggiate il nostro inimitabile pistacchio e godetevi appieno la bellezza della nostra Sagra e della nostra Bronte”. Poi tutti prima ad assaggiare il gelato al pistacchio distribuito dagli studenti dell’Istituto alberghiero “Giovanni Falcone” di Maniace e poi al Castello Nelson per ammirare l’antico maniero che fu inglese ed il museo multimediale. E domani la Sagra prevede arte e spettacolo. Già alle 9.30, la Pinacoteca Sciavarrello ospiterà l’estemporanea di pittura “Oro verde su tela”, curata dalla Fidapa di Bronte, con la premiazione prevista per le ore 18.00.

La mattinata poi sarà allietata da spettacoli per bambini e gonfiabili in Piazza Giovanni XXIII e dallo spettacolo folcloristico dei “Tamburi di Buccheri” che risuoneranno lungo le vie della Sagra. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà in Piazza Rosario per l’esibizione di Taekwondo ITF e, più tardi, per lo spettacolo di danza a cura della Lombardo Academy. La chiusura serale sarà affidata, alle 21.30 in piazza Enrico Cimbali, allo Spettacolo musicale de “I violinisti i Jeans”.