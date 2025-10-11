Brolo, un altro prestigioso riconoscimento per il poeta Rosario La Greca

Nel cuore pulsante dell’arte e delle emozioni, si è celebrata con straordinario successo la Settima Edizione del Concorso Artistico-Letterario “Il Sabato del Villaggio – arte, emozioni e melodie in versi”, promosso dall’Associazione Atlantide – Centro Studi Nazionale per le Arti e la Letteratura in collaborazione con il quotidiano online La Voce agli Italiani. Un’edizione ricca, intensa, capace di raccogliere voci e talenti da ogni angolo d’Italia. Poeti, narratori, pittori, autori in vernacolo e persino videomaker poetici hanno risposto con entusiasmo all’invito, dando vita a una vera e propria sinfonia dell’anima.

7 le sezioni in gara

Sette le Sezioni in gara, ognuna con il proprio battito emotivo. A rendere ancora più significativa la manifestazione, la partecipazione come Presidente Onorario di Paolo Di Mizio, volto storico del TG5, giornalista di razza e scrittore raffinato. La sua presenza ha aggiunto valore e prestigio a un evento che, negli anni, si è affermato come uno dei più attesi nel panorama culturale italiano. Il merito, però, è anche dei veri protagonisti: gli autori e gli oltre 80 giurati che, con dedizione e onestà intellettuale, hanno dato senso e sostanza a ogni premio assegnato. Tra i premiati nella Sezione video poesia, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), con il Premio Speciale il Sabato del Villaggio, per la videopoesia dal titolo “La musica è…”, un’opera realizzata in collaborazione con il M° Giuseppe Faranda, per la parte musicale e Francesco Destro come voce narrante.

Altro prestigioso riconoscimento per il poeta brolese

Un altro prestigioso riconoscimento per il poeta brolese, che nei 25 anni di attività culturale si è posto all’attenzione nell’ambito letterario, ricevendo tantissimi riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale. Suoi testi poetici sono apparsi su Antologie e periodici di poesia contemporanea e tradotti in lingua inglese, francese, spagnola e serbo croato. È possibile vedere il video con la poesia su Google e YouTube, scrivendo: 21 Giugno 2024 Festa della musica. Poesia “la musica è…”.