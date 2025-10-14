Bova Marina, pubblicato il bando per le concessioni demaniali marittime della stagione balneare 2026: novità e aree messe a bando | INFO

L’Amministrazione Comunale di Bova Marina comunica con soddisfazione “l’avvenuta pubblicazione del bando per le concessioni demaniali marittime relative alla stagione balneare 2026. Il provvedimento, fortemente voluto dall’attuale esecutivo, rappresenta un importante risultato in linea con il programma elettorale, volto a incentivare investimenti privati per lo sviluppo turistico e la qualificazione del nostro litorale”. Il bando prevede la possibilità di presentare istanza per l’assegnazione di aree demaniali destinate a finalità turistico-ricreative, alla realizzazione di chioschi e alla sosta e stazionamento delle imbarcazioni.

Tra le principali novità rispetto agli anni precedenti, si segnala la possibilità – per la prima volta – di concorrere all’assegnazione di ben 12 aree destinate alla realizzazione di chioschi, ampliando così significativamente le opportunità per attività commerciali stagionali legate alla ristorazione, al tempo libero e ai servizi turistici.

Le aree messe a bando

Nello specifico, le aree messe a bando sono:

Aree turistico-ricreative

TR1 (tipologia 1): superficie di mq 610,00

TR2 (tipologia 2): superficie di mq 290,00

TR1 (tipologia 1): superficie di mq 610,00 TR2 (tipologia 2): superficie di mq 290,00 Aree per chioschi (novità 2026 – 12 chioschi disponibili)

Da CH1 a CH12: ciascuno con mq 36 di superficie coperta su un’area totale di mq 144

Da CH1 a CH12: ciascuno con mq 36 di superficie coperta su un’area totale di mq 144 Area per campo boa ed alaggio (tipologia 2)

CB1: superficie di mq 10.000,00.

Le parole del Sindaco

“La pubblicazione di questo bando – dichiara il Sindaco – è un segnale concreto della nostra volontà di creare nuove opportunità di investimento e occupazione, valorizzando al tempo stesso le risorse paesaggistiche e ambientali del nostro territorio. Si tratta di un tassello fondamentale del nostro programma, che punta a fare di Bova Marina una destinazione turistica di qualità, sostenibile e accessibile. L’introduzione di ben 12 chioschi rappresenta una svolta rispetto al passato, offrendo nuovi spazi per l’imprenditoria locale e per i servizi rivolti ai cittadini e ai visitatori”.

“Tutti i dettagli relativi ai requisiti di partecipazione, modalità di presentazione delle domande e scadenze sono consultabili sull’Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale www.comune.bovamarina.rc.it. L’Amministrazione invita imprenditori, operatori economici e cittadini interessati a consultare il bando e cogliere questa importante opportunità di crescita condivisa. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale”.