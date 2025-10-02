Bova Marina, affidato in appalto il progetto di riqualificazione del borgo storico: tutte le info

L’Amministrazione Comunale di Bova Marina annuncia con grande soddisfazione l’affidamento in appalto del progetto relativo al “Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Capoluoghi di Provincia”, che riguarda il recupero e la valorizzazione del borgo storico del nostro Comune. Un risultato importante, frutto di un lungo lavoro di programmazione e progettazione, che segna un passo decisivo verso la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione culturale e sociale del centro storico.

“È un momento di grande orgoglio per la nostra comunità – dichiara il Sindaco di Bova Marina – vedere finalmente avviata la fase esecutiva di un progetto tanto atteso quanto necessario. Il nostro borgo storico rappresenta l’identità e la memoria collettiva di Bova Marina, e merita di essere restituito alla cittadinanza nella sua piena bellezza e funzionalità. Questo intervento darà nuova vita a spazi oggi sottoutilizzati e contribuirà a rafforzare il legame tra passato e futuro”.

Il progetto, redatto con professionalità e passione dallo Studio dell’Architetto Antonella Casile, cittadina di Bova Marina, è stato accolto con grande fervore dall’Amministrazione. L’Architetto Casile ha saputo interpretare con sensibilità le esigenze del territorio, valorizzando l’anima autentica del borgo attraverso soluzioni architettoniche sostenibili e rispettose della tradizione locale.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Architetto Casile – prosegue il Sindaco – per il prezioso contributo che, da nostra concittadina, ha voluto offrire alla crescita e al futuro di Bova Marina. La sua competenza tecnica unita all’amore per il territorio si sono tradotti in un progetto che siamo certi sarà apprezzato da tutta la comunità”. L’intervento rientra in una più ampia strategia di rigenerazione di cui l’inizio dei lavori avverrà nei prossimi mesi.