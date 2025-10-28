Boom occupazione nel triennio Meloni: il confronto con il 2022, migliorano anche donne e giovani | DATI

“I numeri sul lavoro parlano chiaro e ci spronano a fare sempre meglio“. Con questa frase, postata sui propri profili social, Giorgia Meloni fa il punto sui nuovi dati Istat che certificano un miglioramento evidente nell’ambito dell’occupazione. Il premier riassume i dati in una grafica (in calce all’articolo) che evidenzia la situazione presente al momento del suo insediamento e quella attuale, aggiornata al 2025, dopo 3 anni di governo di centrodestra.
Il primo dato riguarda l’occupazione generale: dal 60% del 2022 si passa al 62.6% del 2025, un aumento del 2.6%. Il secondo dato, strettamente legato al primo, riguarda, invece, la disoccupazione: si passa dall’8.2% al 6%, una diminuzione di 2.2 punti percentuali relativa alle persone senza lavoro. Spesso criticata come ‘donna che non fa nulla per le donne’, quale miglior risposta, per il Premier Meloni, se non quella dell’occupazione femminile: dal 51% al 53.7%, +2.7%. Anche i giovani, spesso usati dalla sinistra, per “fare casino nelle piazze”, citando Salvini, vedono la loro disoccupazione scendere dal 22.5% al 19.3%, ben 3.2 punti percentuali.