Bonelli accusa Salvini: “il ponte sullo Stretto lo pagheranno tutti con il taglio dei fondi”

“Salvini è venuto ieri dicendo che la Toscana ha in portafoglio 18 miliardi di investimenti in infrastrutture. Io non so dove abbia tirato fuori questi numeri Salvini, ma l’unica cosa che sappiamo è che Salvini ha azzerato il Fondo nazionale per il trasporto e la mobilità sostenibile e ha ridotto di 1,7 miliardi di euro il fondo per la manutenzione strade e ponti. per dirottare queste risorse sullo stretto di Messina“. Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde a un’iniziativa elettorale al Mercato centrale di Livorno.

“Quindi – ha proseguito Bonelli – di quel ponte sullo stretto di Messina ne pagheranno le conseguenze anche i cittadini toscani perché avranno una riduzione degli investimenti fondamentali per riorganizzare in meglio il trasporto regionale ferroviario“.