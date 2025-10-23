Bomba carta sotto casa dell’assessore Ferrandelli, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: “gesto ignobile, piena solidarietà”

“Piena solidarietà all’assessore Fabrizio Ferrandelli, impegnato in un percorso di legalità e che, nella notte, ha subito l’attacco con l’esplosione di una bomba carta sotto la propria abitazione”. Lo dichiara il segretario cittadino di FDI Antonio Rini e il capogruppo in consiglio comunale Giuseppe Milazzo unitamente ai consiglieri Tiziana D’Alessandro, Francesco Scarpinato, Teresa Leto e Germana Canzoneri di Fratelli d’Italia, “Siamo certi che questo gesto ignobile – concludono – non fermerà l’assessore Ferrandelli che, insieme all’amministrazione comunale, ha da tempo detto basta all’illegalità. Ci auguriamo che gli organi inquirenti possano far luce, il prima possibile, su quanto accaduto”.