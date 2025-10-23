Bomba carta sotto casa dell’assessore Ferrandelli, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: “gesto ignobile, piena solidarietà”

Lo dichiara il segretario cittadino di FDI Antonio Rini e il capogruppo in consiglio comunale Giuseppe Milazzo unitamente ai consiglieri Tiziana D’Alessandro, Francesco Scarpinato, Teresa Leto e Germana Canzoneri

solidarietà
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Piena solidarietà all’assessore Fabrizio Ferrandelli, impegnato in un percorso di legalità e che, nella notte, ha subito l’attacco con l’esplosione di una bomba carta sotto la propria abitazione”. Lo dichiara il segretario cittadino di FDI Antonio Rini e il capogruppo in consiglio comunale Giuseppe Milazzo unitamente ai consiglieri Tiziana D’Alessandro, Francesco Scarpinato, Teresa Leto e Germana Canzoneri di Fratelli d’Italia, “Siamo certi che questo gesto ignobile – concludono – non fermerà l’assessore Ferrandelli che, insieme all’amministrazione comunale, ha da tempo detto basta all’illegalità. Ci auguriamo che gli organi inquirenti possano far luce, il prima possibile, su quanto accaduto”.

Ultimi approfondimenti di Palermo