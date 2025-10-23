Bomba carta a Ferrandelli, Falcone (FI-PPE): “vicini a Fabrizio e alla sua famiglia. Il suo impegno è apprezzato e non si fermerà”

“Un grande abbraccio all’assessore all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e alla sua famiglia. Desidero esprimere la mia piena vicinanza e solidarietà dopo l’episodio di cui è stato vittima. Il suo impegno quotidiano nei quartieri, accanto ai cittadini e alle persone più fragili, è concreto, apprezzato e riconosciuto da tutti. Non sarà certo un atto criminale a fermare il lavoro di chi agisce con coraggio e serietà per migliorare la città. Di recente abbiamo avuto modo di collaborare con Ferrandelli durante la missione della Commissione Casa del Parlamento europeo a Palermo, trovando in lui un amministratore capace, preparato e profondamente legato al territorio, capace di offrire una visione chiara dei problemi e soluzioni praticabili. Siamo al fianco di Fabrizio Ferrandelli e dell’intera amministrazione del sindaco Roberto Lagalla nella difesa della legalità e nella promozione dei valori di inclusione e solidarietà”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone.