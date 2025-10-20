Body building, a Rende il Trofeo Nazionale “The Best”: il team di Paolo Masulli protagonista assoluto

Si è svolto con grande successo a Rende il Trofeo Nazionale “The Best”, prestigiosa competizione organizzata dallo CSEN sotto la direzione del Vice Presidente Nazionale Francesco De Nardo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti da tutta Italia, ma a brillare in modo particolare sono stati due nomi già noti nel panorama del bodybuilding e fitness regionale: Giuseppe Joe Puntillo e Domenico Sicoli, portacolori del team “Paolo Masulli”. I due atleti reggini, preparati e seguiti dall’esperto coach Paolo Masulli, hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo, confermandosi ai vertici delle rispettive categorie.

In particolare, Domenico Sicoli ha conquistato un meritato 2° posto nella categoria Men Physique <175 cm, dimostrando una forma eccellente e un livello tecnico di alto profilo. Ancora una volta, però, è stato Giuseppe Joe Puntillo a catalizzare l’attenzione: per lui è arrivato l’ennesimo 1° posto nella categoria Men Physique Over 40, un risultato che conferma la sua straordinaria costanza e dedizione. Ma non finisce qui: Puntillo ha gareggiato anche nella combattutissima categoria Assoluti, dove ha conquistato un ottimo 2° posto, un piazzamento che, a detta di molti presenti, avrebbe potuto facilmente tramutarsi in un’altra vittoria, viste la qualità fisica e la preparazione mostrata sul palco.

Grande soddisfazione quindi per tutto il “Paolo Masulli Team”, che ancora una volta ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il Body building regionale. Coach Masulli, insieme ai suoi atleti, guarda già al futuro con ambizione: il 2025 non è ancora finito, ma la mente è già proiettata verso nuove sfide e traguardi ancora più ambiziosi. Complimenti ai protagonisti di questo straordinario successo, simbolo di impegno, passione e professionalità.