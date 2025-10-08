Bluferries sospende il servizio a tariffa agevolata “Protocollo Salute” per l’attraversamento dello Stretto

A partire dal 13 ottobre, Bluferries sospende il servizio per 60 giorni, ma si valutano soluzioni alternative per una riattivazione anticipata

bluferries navi stretto

La Città Metropolitana di Reggio Calabria informa gli utenti che a seguito di una comunicazione trasmessa da Bluferries Srl, a partire dal prossimo 13 ottobre, a causa di un mutamento organizzativo degli imbarchi per l’attraversamento dello Stretto, sarà temporaneamente sospeso il servizio di traghettamento a tariffa agevolata “Protocollo Salute” gestito in convenzione con la medesima compagnia di navigazione.  La sospensione del servizio è prevista per i prossimi 60 giorni, ma l’interlocuzione tra la Città Metropolitana e Bluferries individuerà possibili soluzioni tecniche alternative per la riattivazione della tariffazione agevolata anche prima del termine previsto.

