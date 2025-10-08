Bluferries sospende il servizio a tariffa agevolata “Protocollo Salute” per l’attraversamento dello Stretto

La Città Metropolitana di Reggio Calabria informa gli utenti che a seguito di una comunicazione trasmessa da Bluferries Srl, a partire dal prossimo 13 ottobre, a causa di un mutamento organizzativo degli imbarchi per l’attraversamento dello Stretto, sarà temporaneamente sospeso il servizio di traghettamento a tariffa agevolata “Protocollo Salute” gestito in convenzione con la medesima compagnia di navigazione. La sospensione del servizio è prevista per i prossimi 60 giorni, ma l’interlocuzione tra la Città Metropolitana e Bluferries individuerà possibili soluzioni tecniche alternative per la riattivazione della tariffazione agevolata anche prima del termine previsto.