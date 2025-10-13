Bloomberg, la nota agenzia internazionale sulla vittoria di Occhiuto in Calabria: “rafforza il sostegno al premier Meloni”

Roberto Occhiuto non ha vinto, ha stravinto le elezioni regionali in Calabria con il 57,26%, distanziando pesantemente il candidato del campo largo Pasquale Tridico che si è fermato al 41,73%. Tra l’altro, il Governatore di Forza Italia, ha battuto un record: non era mai successo nella storia che un presidente guidasse la Regione Calabria per due mandati consecutivi.

Di questa eclatante vittoria del centrodestra in Calabria ne ha parlato anche Bloomberg, l’agenzia di stampa internazionale, tra le più note al mondo, con sede a New York e fondata nel 1990. Bloomberg scrive: “il candidato di Giorgia Meloni, Roberto Occhiuto, ha vinto le elezioni regionali per la carica di governatore della regione Calabria, rafforzando ulteriormente il sostegno al Primo Ministro italiano”.