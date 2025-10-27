Bilaterale Meloni-Orban: “gestione dei flussi migratori e cooperazione Italia-Ungheria”

Si è svolto nella giornata odierna, lunedì 27 ottobre, il bilaterale fra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro ungherese Viktor Orban a Roma. Un colloquio utile a rafforzare le relazioni bilaterali e fare il punto sulle principali questioni internazionali. Secondo quanto riferisce una nota di Palazzo Chigi, l’incontro odierno “ha consentito di mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali e di avere uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina, agli sviluppi in Medio Oriente e all’agenda europea“.

Tra i temi affrontati, spiega ancora la nota, anche “le iniziative per una gestione efficace e innovativa dei flussi migratori“. Meloni e Orbán hanno inoltre discusso “delle opportunità offerte dallo strumento europeo Safe, valutando possibili sinergie tra Italia e Ungheria a sostegno delle rispettive capacità industriali e tecnologiche“.