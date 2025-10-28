Biblioteca “De Nava” chiusa per lavori: al via i progetti di digitalizzazione e tutela dei tesori cartacei di Reggio Calabria

La storica Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria è temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di adeguamento degli impianti. Le ragioni sono correlate a precisi investimenti per quello che è uno dei simboli più rilevanti della cultura cittadina. La chiusura, necessaria per garantire sicurezza e modernizzazione degli spazi, coincide infatti con l’avvio di due importanti interventi di valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario della città: la digitalizzazione dei beni culturali- finanziata dal PNRR- e un intervento di spolvero e disinfestazione a cura della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria.

“I tesori cartacei di Reggio Calabria”: il progetto PNRR che apre la cultura al digitale

Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0” – la Regione Calabria, in qualità di soggetto attuatore, sta coordinando il progetto “I tesori cartacei del Comune di Reggio Calabria: scoprirli, digitalizzarli, divulgarli”, realizzato in collaborazione con la società Datamanagement Italia.

Il programma prevede la digitalizzazione di documenti storici, pergamene, manoscritti e volumi rari custoditi presso la Biblioteca “De Nava” e l’Archivio Storico Comunale. Tra i materiali più significativi figurano, testi antichi, manoscritti rari, delibere ottocentesche, catasti, liste di leva e ruoli matricolari che raccontano la vita amministrativa e sociale della città e del territorio calabrese dal XIX secolo in poi. L’obiettivo è conservare e rendere accessibile un patrimonio unico, attraverso la creazione di archivi digitali di alta qualità fruibili anche da remoto. L’80% delle attività sarà completato entro dicembre 2025, con la conclusione prevista per giugno 2026.

Pulizia e tutela del patrimonio: l’intervento della Soprintendenza

Accanto alla digitalizzazione, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria ha avviato un importante intervento di spolvero e disinfestazione dei locali di deposito volto ad assicurare condizioni ottimali di conservazione dei materiali librari e archivistici. Si tratta di un’azione complementare e strategica che mira a proteggere i fondi documentari da agenti biologici e ambientali, garantendo la loro integrità nel tempo.

Servizi garantiti presso la Villetta De Nava

Durante la chiusura, la Biblioteca Comunale “De Nava” continua a garantire assistenza e servizi agli utenti presso la Villetta De Nava, trasformata in un punto di riferimento provvisorio ma pienamente operativo. Grazie all’impegno costante della responsabile della Biblioteca e di tutto il personale bibliotecario, gli utenti possono ancora effettuare richieste, consultazioni e prestiti, assicurando così la continuità di un servizio essenziale per la comunità.

Nonostante le difficoltà logistiche legate alla chiusura della sede principale, lo staff ha saputo riorganizzare gli spazi e le procedure con professionalità e spirito di servizio mantenendo vivo il legame storico tra la biblioteca e i cittadini. Un lavoro silenzioso ma fondamentale che testimonia la dedizione e la passione del personale sempre pronto a sostenere studenti, ricercatori e lettori abituali; accreditando la “De Nava” quale cuore pulsante della cultura reggina finanche in questa fase di transizione.

Le dichiarazioni Neri

“Grazie ai fondi del PNRR ed alla collaborazione con la Soprintendenza – ha dichiarato Daniela Neri ( funzionaria E.Q. del Comune)-stiamo lavorando per rendere il nostro patrimonio culturale più sicuro, accessibile e innovativo. Quando la De Nava riaprirà, sarà una biblioteca rinnovata, moderna e pronta per le nuove sfide della cultura digitale”. Con questi interventi la Biblioteca “De Nava” e l’Archivio Storico Comunale si preparano quindi a entrare in una nuova fase di valorizzazione, in cui tradizione e innovazione si incontrano per preservare la memoria e renderla fruibile alle generazioni future.