“Benvenuti al Simposio di Platone”, Dominella Foti racconta l’amore e la filosofia ai bambini | INTERVISTA

Chi lo ha detto che la filosofia non è adatta ai bambini? Per abitudine scolastica, siamo abituati a pensare alla filosofia come materia di scuola superiore, per altro destinata solo ad alcuni indirizzi specifici. Eppure, la filosofia nasce dalla sete di conoscenza, dalla ricerca di risposte e dalla continua attitudine a interrogarsi che l’uomo ha da sempre. Tante domande, voglia di apprendere, ricerca di risposte: attività comuni a tutti i bambini, piccoli e inconsapevoli filosofi.

Dominella Magda Foti, pedagogista e docente di filosofia e scienze umane presso l’Istituto Superiore di Istruzione “Ten. Col. G. Familiari” di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), riflettendo sul tema, ha avuto un’idea parecchio interessante: scrivere un libro di filosofia destinato ai bambini. Nasce così “Benvenuti al Simposio di Platone” (Falzea editore), il cui ricavato è devoluto in beneficenza.

“Benvenuti al Simposio di Platone”

Il titolo del libro è anche un invito a entrare in un mondo riassunto in poche pagine, illustrato grazie alla talentuosa matita di Domenico Loddo e scritto in modo tale che un bambino di 3 anni, così come un adulto che abbia voglia di rispolverare qualche memoria dei suoi studi liceali, possano approcciarsi al “Simposio” di Platone in maniera agile e intuitiva.

L’idea è nata da una lettura estiva, il classico momento di relax sotto l’ombrellone, e una bimba curiosa. Alle tante domande della piccola sul libro che la professoressa leggeva, sono susseguite risposte, storie e curiosità che hanno catturato l’attenzione e la fantasia della piccola, contenta di aver anch’essa “fatto filosofia”.

L’opera originale non ha bisogno di presentazioni. Si tratta del famoso dialogo socratico nel corso di un banchetto in cui una serie di personaggi espone un discorso personale sul tema dell’amore. La tematica è ripresa nel libro di Dominella Magda Foti che, intervistata ai microfoni di StrettoWeb, spiega: “credo che si senta il bisogno dell’amore. Si dice che l’unico scopo per cui siamo al mondo sia la passione che mettiamo in tutte quelle cose che facciamo quotidianamente. L’amore delle cose semplici, l’amore da donare al prossimo. Questi valori devono essere trasmessi ai più piccoli, bisogna trasmettere questa bellezza che ogni tanto ci dimentichiamo di trasmettere, presi da una quotidianità troppo liquida, come diceva Bauman“.

Presidente dello sportello di ascolto contro ogni forma di violenza “Noi4You-RC”, la prof. Foti aggiunge: “allo slogan ‘no alla violenza’, con quel no, quella negazione che è d’impatto e studiata, preferisco trasmettere lo slogan sì all’amore“.

La lettera al ministro Valditara

Dominella Magda Foti, in conclusione della nostra intervista, ci ha raccontato di un sogno che culla da un po’ di tempo, quello di poter parlare direttamente con il ministro dell’Istruzione Valditara. Il motivo? Chiedere al ministro la possibilità di introdurre la filosofia a partire dalle scuole elementari. “Sarebbe un bel modo per creare lavoro nella nostra Calabria, culla della Magna Grecia, con tanti professori costretti ad emigrare al Nord, ma soprattutto donerebbe tanto anche ai bambini“, conclude la prof.ssa Foti.