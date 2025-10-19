Belvedere Marittimo: presentata “Apriti Cielo”, la seconda lettera Pastorale di Mons. Rega | VIDEO

I “missionari di pace” hanno gremito i locali della chiesa Maria SS del Rosario di Pompei di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale. Ieri, ha avuto luogo la veglia missionaria durante la quale è stata presentata “Apriti Cielo”, la seconda Lettera Pastorale di Mons. Stefano Rega, vescovo della Diocesi San Marco Argentano – Scalea per illustrare il cammino diocesano del prossimo triennio.

Il momento di preghiera si è concluso con il rinnovo del mandato catechistico e la consegna dalle mani di Sua Eccellenza della Lettera Pastorale ai rappresentati delle varie realtà parrocchiali diocesane.

Le immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: