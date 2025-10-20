Belvedere di Spinello: sversamento di acque reflue non trattate, sequestrati due depuratori

I due depuratori comunali del comune di Belvedere di Spinello sono stati sottoposti dai carabinieri a sequestro preventivo in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini svolte dall’Arma anche con l’ausilio, nel sopralluogo, dell’Arpacal di Crotone che avrebbero permesso di accertare l’invasione di una vasta estensione del territorio comunale da parte di acque reflue urbane non trattate dagli impianti di depurazione non funzionanti, che confluivano nel fiume Neto, provocando lo sversamento di acque nauseabondi disturbando i residenti nella zona.

A far scattare le indagini è stata la denuncia avanzata da alcuni cittadini nel marzo 2025 corredata da analisi di laboratorio. I carabinieri hanno quindi effettuato sopralluoghi e campionamenti nei pressi dei due impianti di depurazione, collocati in località Chiusa del Pozzo e Chiarette, che avrebbero consentito di appurare come, per entrambi i siti, i reflui della rete fognaria, non trattati, si disperdevano nei terreni circostanti e quindi nel fiume Neto, determinando un pericolo per la saluta pubblica, come confermato dagli esiti degli esami batteriologici condotti sui campioni di acque reflue, che evidenziavano la presenza di “escherichia coli ed enterococchi intestinali“. Alcuni rappresentanti e dipendenti dell’Amministrazione Comunale sono indagati per inosservanza dei divieti di scarico nel suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterrane, getto di cose pericolose e danneggiamento.