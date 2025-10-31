Belpasso, il sindaco Caputo: “doveroso il decoro e l’igiene al cimitero”

Con l‘avvicinarsi delle solennità di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, giornate caratterizzate dalla massima affluenza di cittadini presso il Cimitero Comunale, il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha emanato un comunicato finalizzato a garantire il decoro del luogo e a regolamentarne anche l’accesso.

Il Sindaco ha rivolto un appello ai visitatori, ribadendo l’importanza del senso civico e del rispetto del luogo, e lanciando un invito esplicito alla cittadinanza per una corretta gestione dei rifiuti. “Mantenere il nostro Cimitero pulito e ordinato è un dovere civico e una forma di profondo rispetto verso la memoria dei nostri cari,” ha dichiarato il Sindaco. “Tutti i visitatori sono invitati a utilizzare sempre, per tutto l’anno, i contenitori dedicati per la separazione dei rifiuti.”