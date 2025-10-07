Belpasso celebra Riccardo Apa, vincitore dello IAF Young Pioneer Award 2025 per le scienze aerospaziali

Il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha voluto congratularsi ufficialmente con l’ingegnere Riccardo Apa, cittadino belpassese, per aver ricevuto il prestigioso riconoscimento dello IAF Young Pioneer Award 2025 dalla International Astronautical Federation (IAF). Il premio, conferito ogni anno a un “giovane pioniere” sotto i 30 anni, riconosce il suo contributo significativo all’avanzamento delle scienze aerospaziali, in particolare sul tema cruciale della sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture spaziali.

“A nome di tutta la comunità di Belpasso, esprimo le più vive e sentite congratulazioni al nostro brillante concittadino, l’ingegnere Riccardo Apa, per aver conseguito un onore così immenso,” ha dichiarato il Sindaco Carlo Caputo. “L’IAF Young Pioneer Award 2025 è il più alto riconoscimento internazionale e una testimonianza dell’eccellenza e della visione che il nostro territorio è in grado di esprimere.”

La cerimonia di premiazione si è svolta il 3 Ottobre, durante l’International Astronautical Congress (IAC) tenutosi a Sydney, in Australia. La ricerca di Riccardo Apa, dottorando del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS) del Politecnico di Torino, si concentra sullo sviluppo di modelli matematici per la pianificazione di missioni pionieristiche di In-orbit Servicing e Active Debris Removal. Tali missioni sono cruciali per la manutenzione di satelliti esistenti e la rimozione dei detriti in orbita, essenziali per rendere gli asset spaziali più efficienti e sicuri.

“La sua ricerca pionieristica sulla sostenibilità spaziale e l’ottimizzazione delle missioni di rimozione dei detriti non solo è all’avanguardia a livello globale, ma riflette anche un impegno etico fondamentale per il futuro del settore,” ha proseguito il Sindaco. “È un orgoglio sapere che un nostro concittadino sta contribuendo in modo così decisivo a rendere lo spazio più sicuro e efficiente.”

L’innovazione del suo lavoro risiede nelle tecniche di ottimizzazione di traiettorie avanzate, capaci di elaborare strategie di missione adattive che riducono tempi e costi operativi e massimizzano l’efficienza complessiva delle architetture satellitari Oltre al premio IAF, si ricorda anche il successo di quest’anno della startup ASTRO, di cui Riccardo è co-fondatore, che ha ottenuto un importante finanziamento al concorso #T-TeC di Leonardo/Telespazio per l’innovazione nell’osservazione terrestre.

“Riccardo è un esempio di talento, dedizione e passione per tutti i giovani, e un orgoglio per la nostra città. “Tutta Belpasso gli augura di continuare a esplorare i confini della conoscenza e a contribuire a un futuro spaziale sempre più sostenibile e orientato all’espansione della conoscenza del nostro sistema solare”, conclude il Sindaco Carlo Caputo.