Belpasso celebra la X edizione del Simposio “Oro nero dell’Etna”: tre nuove opere per la città

Si è conclusa con la consegna di tre nuove e magnifiche opere la X edizione del Simposio Internazionale di Scultura “Oro nero dell’Etna“, un traguardo di grande prestigio per la città di Belpasso. “È sempre uno spettacolo incredibile vedere come la passione e una sorprendente delicatezza artistica possano trasformare la dura pietra lavica, l’oro nero del nostro vulcano, in autentici capolavori”, ha dichiarato il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. “Voglio per questo ringraziare di cuore gli scultori di quest’anno, che hanno interpretato il nostro vulcano con occhi nuovi e un talento straordinario, arricchendo il nostro patrimonio con opere di grande valore”.