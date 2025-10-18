Basket, Viola attende Mola: Rugolo vuole il pienone di tifosi. E quelle parole sul “gioiello Pianeta Viola…”

Un ritorno a casa, tra ricordi carichi di emozione e la voglia di mettersi subito al servizio della squadra. Giovanni Rugolo, assistant coach della Redel Viola, si presenta ai media con i colori neroarancio, descrivendo un “come-back” positivo. “Sta andando abbastanza bene. Penso di essermi integrato abbastanza sia con i giocatori che con lo staff insieme al coach Cadeo e coach Lovino – esordisce Rugolo. – Entrare dopo 40-50 giorni di preparazione non è semplice, però c’è abbastanza disponibilità reciproca”.

La squadra si prepara alla sfida di domenica contro Mola una partita che, come sottolinea l’allenatore, “va portata a casa”. “Siamo un buon gruppo; stiamo passando due o tre settimane non buone per via degli acciacchi. Non è un alibi, perché anche le altre società avranno le loro problematiche, però dobbiamo stringere le maglie dal punto di vista difensivo. Veniamo da una buona prestazione dopo un ennesimo over-time in trasferta; abbiamo voglia di far bene e di continuare”. Squadra che si è allenata al Pianeta Viola, una “seconda casa” per Rugolo. “Il Pianeta Viola? Abbiamo un gioiello. Sarebbe opportuno che questo gioiello venga messo a disposizione di tutte le società, non dico solo della pallacanestro, ma di chi ha la possibilità, perché è un qualcosa di veramente bello e importante e semplifica anche tutte le attività giovanili”.

Infine, un messaggio diretto al tifo, considerato un vero e proprio fattore chiave in vista della partita casalinga. “A Barcellona c’era una cinquantina di nostri tifosi in un campo molto corretto, comunque anche caldo. Sicuramente il fatto di avere sempre più tifosi a Pentimele può dare quella spinta in più quando giochiamo in casa”. Con la squadra carica e la speranza di trovare ancora più sostegno del pubblico, la Redel Viola si appresta a vivere una domenica entusiasmante con Rugolo pronto a dare il suo contributo in questo nuovo ed emozionante capitolo in neroarancio.