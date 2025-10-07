Basket U19, Catanzaro ko all’esordio in casa di Francavilla

Gli aquilotti giallorossi di Catanzaro allenati da coach Sabbatino ce la mettono tutta, ma il forte Francavilla, anche quest’anno tra le candidate più accreditate alla vittoria finale, è più solido, oltre che più pronto. Difatti, i giovani padroni di casa sono apparsi sin da subito in grado di governare la gara. I baby giallorossi combattono con vigore atletico e producono, a tratti, giocate di ottima fattura.

Tentano di restare in scia e talvolta arrivano a far sentire il fiato sul collo ai ragazzi della Fortitudo, quando si aggiudicano il parziale del terzo quarto 20-24. Dozic, top scorer con 26 punti e 27 di valutazione, Basile, Giglio e compagni lottano ai rimbalzi con generosità, contendono ogni pallone agli avversari, i quali, però, riescono troppo spesso a prevalere, in particolare vincendo quasi sempre con gli esterni gli uno contro uno e concludendo per lo più i mismatch a loro favore.

È il micidiale tiro dalla distanza, 9 in totale, l’arma letale del Francavilla, che arriva così a quota 94. Piscitelli, Berdychevsky e Meroza sono un trio di notevole caratura tecnica, che ha inciso notevolmente sull’esito della gara. Comunque, i baby giallorossi hanno dimostrato di saper tenere testa in trasferta ad un avversario molto solido e strutturato, quindi, disponendo di ampi margini di miglioramento.

Tabellino Fortitudo Francavilla-Basket Academy Catanzaro 94-81 (28/20, 17/16, 20/24, 29/21)

Fortitudo Francavilla: Meroza 14, Passato 2, Cerminara 5, Piscitelli 25, Berdychevskyi 24, Onchelli 4, Arnaldo, Gasperini 6, Cito 9, Clement 5, Pecere, Maklakov.

Coach: G. Caramia

Ass.: F. Cavallo

Basket Academy Catanzaro: Greco 3, Pecoraro, Falappi 2, Mainoldi 5, Albertinazzi 6, Mazzocca, Giovannini 1, Pistoia, Basile 21, Giglio 14, Lucia 3, Dozic 26.

Coach: N.Sabbatino

Ass.; F. Tunno

Arbitri dell’incontro: