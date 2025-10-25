Basket U17 Eccellenza, la Vis travolge la Viola: +30 nel derby al PalaCalafiore!

La legge del derby è una sola: cuore, intensità e appartenenza. La Vis Camera Costruzioni Under 17 Eccellenza ha messo in campo tutto questo – e molto di più – travolgendo la Redel Viola con un inappellabile 57-87! Una prestazione da applausi, per i ragazzi di coach Pierotti, impeccabilmente guidati e sostenuti dagli assistenti Pusateri e Arecchi, hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, mostrando una pallacanestro moderna, intensa e spettacolare.

Difesa feroce, transizioni micidiali, gioco di squadra e tanto entusiasmo: la Vis ha giocato un derby perfetto, trascinata da un gruppo compatto e determinato a dimostrare sul campo il proprio valore. Tutti gli uomini a referto sono scesi sul parquet, contribuendo con energia, sacrificio e punti pesanti a una vittoria che profuma di orgoglio e appartenenza.

A bordo campo, il prezioso supporto di Crea, parte integrante dello staff tecnico e punto di riferimento per i ragazzi, ha completato una serata da incorniciare per tutto il mondo Vis.

Il derby di Reggio Calabria parla amaranto e la Vis Camera Costruzioni vince con una prova di forza, intensità e spirito di gruppo.