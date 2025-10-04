Basket School Messina-Rende: la presentazione del match

Prima trasferta della stagione, nel campionato di serie B Interregionale, per la Bim Bum Basket Rende. Si gioca domenica, alle ore 18, a Messina contro la Basket School. La squadra siciliana, affidata alla guida di coach Sidoti, farà il proprio esordio in campionato dopo il turno di riposo osservato domenica scorsa. Nel team messinese, in gran parte rinnovato, la regia è affidata a Marinelli (ex Teramo), mentre il lavoro sotto le plance sarà a cura di Giordano Chakir e di Warden. Tra gli esterni spiccano per il loro talento offensivo Busco Iannicelli (Arezzo) e Vinciguerra (San Bonifacio).

Un incontro aperto e tutto da scoprire. La Bim Bum invece, reduce dallo stop in casa col forte Matera, proverà a rendere la vita dura ai messinesi e a far sua la gara. Tutti disponibili per coach Di Martino. Appuntamento alle ore 18.00 al PalaTracuzzi, quindi. Per una nuova, importante, sfida sportiva che va oltre la semplice classifica di campionato.