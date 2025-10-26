Basket, prima sconfitta stagionale per la Dierre Reggio Calabria: prevale il fattore campo della Nova

Si interrompe a Torrenova il percorso di vittorie consecutive della Dierre Basketball Reggio Calabria. I biancoblù cadono sul campo della Nova Basket, che si impone per 84-71 in una partita decisa negli ultimi minuti con continui rattoppi e rimonte bianco blu non al Top nell’arco dei quaranta minuti. Una gara equilibrata per lunghi tratti, nella quale la squadra di Coach Inguaggiato non ha lottato con il consueto impegno, ed ha incontrato una squadra di casa in grande giornata pronta con la giusta aggressività a prendere in mano la gara. La partita, rimasta in bilico fino al quarto periodo, è stata decisa nel finale dall’efficacia offensiva della Nova, che ha saputo gestire meglio i minuti conclusivi.

Nonostante il vantaggio nel secondo quarto, quasi in doppia, le continue rimonte, anche nell’ultima frazione, qualcosa é mancato. Per la Dierre, tanti elementi negativi sui quali lavorare, complessivamente la squadra non è riuscita a replicare le prestazioni che avevano caratterizzato l’inizio di stagione. Questa prima sconfitta, seppur amara, fa parte di un cammino di campionato lungo e impegnativo. Il prossimo turno di riposo arriva in un momento utile per permettere alla squadra di analizzare gli errori, lavorare in palestra e ritrovare la concentrazione necessaria per ripartire con più grinta di prima.

La Dierre Basketball tornerà in campo dopo la pausa, più determinata che mai a riprendere la sua marcia nel campionato. Nova bissa il successo della passata stagione contro i reggini e mette in mostra un team che potrà far bene e battere chiunque: determinante il gioco vicino al canestro e le belle giocate di Golino, Bittar, Miletic, El Showehy, tutti in doppia. Per i bianco blu l’ultimo a mollare.

Il tabellino

Nova Basket- Dierre Basketball Reggio Calabria 84-71 (21-23,22-18,24-21,17-9)

Nova: Showehy 12,Adele 6,Gentile 8, Bitter 18,Paez 2,Bosco, Carlo Stella 4 , Golino 19, Miletic 21,Senbergs 2, Llaneza 1, Gingensons. All Pizzuto.

Dierre: Petrovic, Miljanic 11, Alescio 11, Scortica 8, Votano, Iannó, La Mastra 5; Marini 11, Fazzari 5, Arrighini, Epifani 14, Cernic 6. All Inguaggiato. Ass Marcianó.