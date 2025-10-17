Basket, la Viola pronta ad ospitare il Mola. Zampa esalta il PalaCalafiore. E sui recuperi di Laquintana e Maresca…

Palla a due fissata alle 18 di domenica, per la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone F. La Redel Viola Reggio Calabria ospita il Mola ed a parlare del prossimo match che attende i neroarancio, c’è Mattia Zampa. “Stiamo cercando di affrontare al meglio questa settimana di allenamenti, con Laquintana e Maresca sulla via del recupero. Stiamo recuperando tutti bene”.

Zampa prosegue, evidenziando la crescita della squadra. “A Barcellona, partita tosta esattamente come ci aspettavamo, nel momento di difficoltà abbiamo dato tutti qualcosa di più ed è quello che si è visto. Ma questo non è un punto di arrivo. C’è da fare, c’è da migliorare e sappiamo che possiamo farlo”. Sul PalaCalafiore il giocatore conclude. “Il nostro impianto? Tra i più belli d’Italia. Mi sto trovando davvero bene a giocare qui”. Neroarancio che si apprestano dunque alla sfida di domenica con la consapevolezza di essere sulla buona strada, pronti a dare il meglio contro Mola.