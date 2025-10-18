Basket: la Pirossigeno Cosenza sbanca Reggio Calabria, vittoria per 103-66

Atmosfera incandescente allo storico Scatolone di Reggio Calabria, dove la Pirossigeno Cosenza Basket ha messo in scena una vera e propria prova di forza contro la Botteghelle Reggio Calabria. Gli spalti, gremiti di tifosi, hanno visto un’impresa collettiva dei Lupi rossoblù, con tanti supporter giunti da Cosenza a riempire di colore e voci la tribuna. La partita è iniziata con un’autentica esplosione: break iniziale di 10-0 che ha immediatamente messo il sigillo sull’incontro. Francesco Giampà e Sergio Madrigrano hanno dato spettacolo nelle prime azioni, mentre la penetrazione di Russo ha portato al massimo vantaggio del primo quarto a 3.36 dalla sirena: 19-4. L’allungo è proseguito inesorabile, toccando i +19, prima che la tripla di Madrigrano a fil di sirena fissasse il punteggio sul 28-9 al primo intervallo.

Secondo quarto

Il secondo quarto ha confermato il dominio totale dei rossoblù. Due azioni in fotocopia – rimbalzo e transizione veloce – hanno portato il vantaggio a +26. L’azione dei Lupi silani è apparsa inarrestabile: un bel gancio di Diatta ha fatto volare il tabellone a +31, mentre la tripla di Giampà ha chiuso la prima metà partita sul rotondo 65-27.

Nella ripresa, l’inerzia della partita non è cambiata. Sotto l’incessante tifo dei propri sostenitori, i rossoblù hanno continuato a macinare bel gioco, con trame raffinate in transizione. Solo a 1.55 dalla fine del terzo quarto, dopo un break di 5-0 della Botteghelle, coach Gallo ha chiamato time out. Una fase di stanca ha caratterizzato i minuti finali, con entrambe le squadre che hanno commesso diversi errori al tiro, portando al punteggio di 81-44 all’ultima pausa.

Ultimo quarto

L’ultimo quarto ha visto la Pirossigeno imperversare ancora: piazzando l’ennesimo break grazie a due palle recuperate, 94-46 a 6.54 dal termine. La generosa prova dei ragazzi di coach Dattola, seppur sconfitti, non ha sfigurato nonostante il divario tecnico, con Inguaggiato autore di nove punti per i padroni di casa. Una bella prova che conferma le ambizioni dei Lupi in questa DR1. La capacità di mettere a referto 5 giocatori in doppia cifra dimostra un’ottima varietà di soluzioni offensive, unita a una difesa aggressiva che ha concesso solo 66 punti agli avversari. Coach Gallo ha gestito alla perfezione le rotazioni, dando minuti a tutti e 12 i convocati e mantenendo alto il livello di intensità per tutti i 40 minuti.

Non nasconde la soddisfazione per il netto successo della Pirossigeno Cosenza Basket coach Manu Gallo, ma mantiene il suo proverbiale pragmatismo. “Abbiamo fatto un’ottima partita soprattutto nei primi tre quarti – esordisce il tecnico dopo la sirena finale – dove abbiamo proseguito il lavoro iniziato nella prima giornata di campionato. I ragazzi sono stati bravi a mantenere un’intensità alta sia in attacco che in difesa”.

Ma l’allenatore rossoblù ha le idee chiare su cosa deve migliorare: “L’unica cosa che ho da recriminare è l’ultimo quarto. Deve essere giocato come il primo, che ci siano 40, 50 o 60 punti di differenza. Bisogna giocare sempre al top e devi dare il massimo in ogni secondo che sei in campo”.

Una visione che conferma l’attenzione ai dettagli di Gallo, anche nella vittoria più larga. “Per il resto bene, bene, bene – aggiunge – e si è visto anche dal supporto che ci hanno dato i due innesti che aspettavamo, Niccolò Guzzo e Andrea Montemurro”. Un messaggio chiaro, quindi, dal coach dei Lupi: si celebra la vittoria, ma non si abbassa l’asticella. Neppure quando il tabellone segna +37.

Tabellino

Botteghelle RC: Costantino 13, Zirilli, Riversata, La Rocca 10, Cimino 10, Porto 2, Tuccio 1, Scopelliti, Centofanti 7, Sarli 7, Inguaggiato 16. Coach: Eugenio Dattola

Pirossigeno Cosenza Basket: Ginefra 3, Guzzo 16, Madrigrano 17, Montemurro 18, Giampà 16, Milosavljevic 0, Russo 8, Maio 2, Lappano 13, Diatta 8, Meduri, Carravetta 2. Coach: Manu Gallo

Arbitri: Avila e Alampi di Reggio Calabria.