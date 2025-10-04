Basket, la NOVA fa 2 su 2: battuto il Peppino Cocuzza 93-84

Seconda vittoria in campionato per la NOVA Basket, che al PalaTorre “doma” 93-84 un Peppino Cocuzza mai arrendevole e porta a casa un successo importantissimo. Davanti ad un buon pubblico, la squadra di casa conquista due punti pesanti grazie ai 26 di un super Golino, i 17 di Bittar, i 12 di capitan CarloStella e gli 11 di Miletic. Alla squadra di coach Baldaro non bastano i 34 punti di Dmitrovic ed i 13 di Mazzullo.

La partita

Primo quarto molto equilibrato, con gli ospiti che si affidano a Dmitrovic e la squadra del duo Pizzuto-Gentile che risponde con intensità grazie a Bittar e Golino, che regala il vantaggio sul 22-20 alla fine del primo parziale. Con Miletic, Akele, El Showehy ed il solito Golino la NOVA prova a scappare toccando il +13 (46-33) al 17’, Mazzullo e Dmitrovic rintuzzano qualche lunghezza ed all’intervallo lungo è 49-44. La solita coppia Bittar-Golino riprende da dove aveva chiuso il primo tempo e in un amen i locali tornano allla doppia cifra di vantaggio. Gentile piazza la bomba del +16, Akele e Bittar fanno la voce grossa sotto le plance ed è +18 (69-51) al 28’. Il Cocuzza è restìo a mollare ed accorcia con Dmitrovic e Montanari: al 30’ è 71-60. Bittar apre l’ultimo parziale con 4 punti di fila, Mazzullo risponde con la stessa moneta ed è 75-65 al 33’. Carlo Stella trova la via del canestro riportando la NOVA al +12, Dmitrovic accorcia al -9 (82-73) al 38’, ma nel finale ancora Golino e Carlo Stella consentono al duo Pizzutto-Gentile di festeggiare il secondo successo in due partite di campionato.

Il tabellino

NOVA Basket – Peppino Cocuzza 93-84 (22-20; 49-44; 71-60)

NOVA Basket: El Showehy 8, Akele 8, Gentile 8, Bittar 17, Paez, Bosco, Carlo Stella 12, Golino 26, Miletic 11, Senbergs 3, Carrabotta, Llaneza. Coach: Pizzuto-Gentile.

Peppino Cocuzza: Siqueira 7, Preci 5, Dmitrovic 34, Scimone 12, De Gaetano 2, Cianciafara ne, Amico ne, Onoto, Montanari 10, Lipari ne, Mazzullo 14. Coach: Baldaro.