Basket, la Dierre batte la Gioiese nel derby. Inguaggiato: “risposta di carattere”

Secondo successo consecutivo per la Dierre, che supera una tenace Cestistica Gioiese in una partita giocata a strappi prima del decollo bianco-blu. A guidare i suoi è stato Francesco Inguaggiato, che al termine della sfida ha tracciato un bilancio soddisfatto ma già proiettato verso la prossima, insidiosa trasferta.

“Non era per niente facile“, ha esordito il coach, paragonando la dinamica dell’incontro a quello di Marsala. “Loro hanno provato a rientrare, ma questa sera abbiamo visto una risposta forse ancora più forte. Abbiamo avuto degli alti e bassi simili, ma il finale è stato più brillante e iniziato prima. La squadra deve ritrovarsi in questi momenti in cui dobbiamo gestire ritmo e punteggio. È una cosa su cui si lavora, ma la risposta dal punto di vista del carattere, per ora, è quello che mi interessa, e c’è stata.”

Tra i protagonisti assoluti della serata spicca Roberto Cernic, autore di una partita stellare. “Cernic ha ringraziato la squadra, ma alla fine la palla qualcuno deve pure passare”, ha scherzato Inguaggiato, per poi elogiare senza riserve il giocatore: “Roberto ha fatto una gran partita. È una delle nostre scommesse all’inizio dell’anno. Gli ho detto che lui è un fuoriclasse per questo campionato e lo voglio così come l’ho visto in queste prime due giornate. Oggi ha sorpreso, è andata al di là delle migliori aspettative. Complimenti a lui.”

Rispetto all’avversario, il coach non ha usato mezzi termini: “la Cestistica Gioiese è una squadra assolutamente ostica, molto pericolosa e ben costruita, più aggressiva e più fisica di quanto mi aspettassi. Sono convinto che, al di là delle due sconfitte, si ritroverà e soprattutto in casa sarà un’ottima squadra.”

Ora l’attenzione si sposta già sul prossimo, complicatissimo impegno: la trasferta sul campo del Cocuzza, guidato da coach Baldaro. “Sarà una sfida difficilissima, da prendere con le pinze“, ha avvertito Inguaggiato. “Dovremo incominciare a mettere i puntini sulle i: il nostro carattere va benissimo, ma dobbiamo metterci più testa nel gestire la partita, a prescindere da come andrà. Sarà un grandissimo test per noi.“