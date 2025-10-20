Basket DR1, Lamezia cade in casa contro i reggini della Lumaka

Una partita difficile fisicamente e mentalmente quella del Basketball Lamezia che, nella terza giornata del campionato di DR1, non è riuscita a contenere la pesante avanzata della Geremia Lumaka Basket RC, finita 42-81 in un Palagagliardi, all’interno del parco Peppino Impastato di Lamezia Terme, colmo di tifosi. “Abbiamo avuto difficoltà con la nostra e la loro difesa – ha dichiarato coach Davide Piccione a fine gara – È vero, siamo andati in confusione e non siamo riusciti a reagire illudendoci un po’ per la partita precedente contro Soverato“.

Chiave della gara è stata sicuramente la difesa massiccia dei reggini, i quali hanno dato del filo da torcere alla squadra lametina che ha cercato di tamponare finché ha potuto, con penetrazioni e lotte a rimbalzo. Decisive anche le prestazioni di Laganà e Famà, che hanno siglato e dato la spinta alla loro compagine. Dal canto del Basketball Lamezia, i ragazzi hanno provato a ridare ritmo tra un quarto e l’altro con l’obiettivo di rimanere uniti, nonostante le difficoltà: «La squadra si allena con costanza da inizio anno e non giochiamo con un calo di ritmo. La crisi c’è stata, ma si riscende in campo con un’altra consapevolezza. Non bisogna mai mollare» conclude coach Piccione.

In ogni caso, un dato va assolutamente considerato: la grande partecipazione dei tifosi lametini in un Palagagliardi pieno. Il pubblico è stato infatti un altro grande protagonista della gara, perché non ha mai smesso di tifare per i gialloblu, sentendo la necessità di rimarcare quanto sia stato comunque importante il tornare in campo nella propria “casa”.

Prossima gara: Basket Belvedere vs Basketball Lamezia domenica 26 ottobre, ore 18.00, Palasport di via F. di Sangineto a Belvedere Marittimo.

Tabellino Basketball Lamezia – Geremia Lumaka Basket RC: 42 – 81 (8-15, 17-34, 14-18, 3-14)

A.D.F. Basketball Lamezia: Cerra 11, Molinaro 8, Carchedi 7, Lazzarotti 6, Augello 5, Bova S. 4, Mammoliti 1, Fazzari, Bova L., Verso, Torcasio, Mazzei.

Geremia Lumaka Basket RC: Laganà 19, Famà 13, Falcone 9, Martino 8, Minuto 8, Manti 7, Vizzari 6, Romeo 6, Stelitano 4, Catone 1, Chukwu, Torres.