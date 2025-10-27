Basket, DR1: Belvedere batte Lamezia per 71-52

Nella partita contro Gamian Basket Belvedere, durante la quarta giornata del campionato di DR1, il Basketball Lamezia ha mostrato di saper utilizzare al meglio tutta la sua panchina. Protagonisti degli ultimi due quarti, sono stati sicuramente i più giovani della compagine lametina che, nonostante un primo tempo di difficoltà, hanno cercato di dare dinamismo lottando su ogni palla e tentando di lasciare poco respiro ai padroni di casa, i quali sono stati costretti a spingere all’osso i suoi senior. “I giovani della squadra sono riusciti a pareggiare gli ultimi due quarti – ha dichiarato coach Davide Piccione a fine gara – Sono stati aggressivi e grintosi, hanno avuto un’importante reazione sul campo portando la squadra a un tentativo di recupero”.

Sono stati infatti 16 i punti di Nicolò Mazzei, seguiti dai 12 di Andrea Vescio, assieme ai 5 di Fazzari e Bova, che hanno riaperto la partita non solo in attacco ma anche in difesa con Lazzarotti R. e lo stesso Bova. Il secondo tempo ha quindi restituito quell’equilibrio che è servito ai gialloblu per rientrare nel suo basket, nonostante la sconfitta. “È stato soprattutto il loro atteggiamento a farci pareggiare in quegli ultimi due quarti, abbiamo pressato uomo sotto campo e a tutto campo. Ovviamente, come sempre c’è da lavorare e continueremo a farlo” conclude Piccione.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Bagnara Basket mercoledì 29 ottobre, ore 21.15, Palagagliardi, parco Peppino Impastato.

Tabellino

Basket Belvedere – Basketball Lamezia: 71 – 52 (20-8, 36-17, 54-34, 71-52)

Gamian Belvedere: Campagna, Bellino 2, Galiano, Benuzzi 8, Falanga 3, Bianco 4, Perrone P. 9, Germano 8, Martorello, Perrone V. 23, Marino 5, Oliva 9.

A.D.F. Basketball Lamezia: Cerra 1, Fazzari 5, Lazzarotti A. 3, Lazzarotti R. 1, Mammoliti, Bova 5, Verso, Vescio 12, Augello 5, Torcasio, Mazzei 16, Molinaro 4.