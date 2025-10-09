Basket, colpo sotto le plance per Cosenza: arriva Vasilije Milosavljevic

Colpo di mercato a sorpresa: Vasilije Milosavljević, centro serbo di 202 centimetri nato nel 2004, è il nuovo volto che andrà a rinforzare il reparto interno dei rossoblù per la prossima stagione. Giocatore moderno e duttile, Milosavljević vanta un profilo tecnico molto interessante: non un semplice centro, ma un atleta in grado di agire anche come ala, arricchendo le soluzioni a disposizione di coach Manu Gallo.

La sua carriera lo ha portato a maturare esperienze in tre Paesi diversi, dopo aver calcato in patria i parquet con squadre giovanili, è approdato in Italia alla Junior Basket Curtatone dove ha giocato per tre stagioni in Serie C Silver, per poi trasferirsi in Serbia al KK Trepča tra i campetti più competitivi dei Balcani, e fare ritorno la scorsa stagione in Italia con l’Invicta Basket Caltanissetta in Serie C. Con la maglia dell’Invicta ha disputato 26 match, realizzando 356 punti totali con una media di 13,69 punti a partita, numeri che testimoniano la sua capacità realizzativa e l’impatto immediato.

“Vasilije rappresenta una scommessa vincente per il nostro progetto – ha affermato il direttore sportivo Fabio Lorenzi -. La sua versatilità, l’esperienza maturata in campionati competitivi e la sua fisicità ci daranno opzioni preziose in attacco e in difesa. È un giocatore che si è sempre speso bene anche come ala, caratteristica che apprezzeremo molto nel nostro sistema di gioco“.