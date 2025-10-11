Basket Catanzaro-Ragusa, Bartolozzi: “chiedo ai tifosi di sostenerci e voglio tanta gente al palazzetto”

Basket Academy Catanzaro-Virtus Kleb Ragusa è il piatto forte della terza giornata del campionato di B Interregionale – Girone F. Sulla carta, sarebbe la gara tra l’outsider Catanzaro e Ragusa, una tra le aspiranti al titolo. Ovviamente, il campo darà il suo verdetto. Indubbiamente il team del presidente Bianchi è partito in modalità overdrive, punteggio pieno, buona differenza canestri, gioco corale ed apprezzabile equilibrio in campo. Gli iblei hanno steccato il confronto diretto con Monopoli, l’altra favorita al successo finale.

Entrambe le squadre, domenica, avranno tante motivazioni da gettare sul parquet del Pala Pulerá, con l’obiettivo di conquistare una vittoria significativa. Del pari, molti gli scontri diretti che caratterizzeranno la gara, tenuto conto del notevole talento di alcuni giocatori nei rispettivi roster. Quindi, spettacolo garantito sul piano tecnico ed agonismo alle stelle. Un pomeriggio di sport da non perdere. Ed in tal senso, calzano

perfettamente le parole del performante Ricky Bartolozzi, uno dei protagonisti di questa Academy 25/26.

Questo il suo incitamento alla comunità catanzarese del basket: “intanto grazie a tutti per come sono stato accolto. Ambiente straordinario, clima ottimo in campo e nello spogliatoio, finanche in quel po’ di tempo libero che ci rimane. Adesso, noi come squadra, dovremo continuare sul percorso intrapreso, ma bisogna fare di più. Senza dubbio c’impegneremo per migliorare e performare. Questo sforzo, però, dovrà essere simmetrico a quello dei tifosi che potrebbero tifare di più e farci sentire il loro calore. Così come, gli appassionati di basket del territorio dovrebbero frequentare di più il palazzetto e sostenerci, perché mantenere il titolo e fare bella figura in campionato significa crescita sportiva e sociale. Facciamolo a partire da domenica. Insieme per vincere contro Ragusa. Forza!“.

“Allora non resta che dare seguito concreto alle parole di Bartolozzi. Domenica alle 18 tutti al PalaPulerá per tifare i giallorossi“, aggiunge la società in una nota.