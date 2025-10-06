Basket, Catanzaro fa 2 su 2: vittoria in trasferta a Corato

Vittoria convincente dei giallorossi del presidente Bianchi, che hanno giocato una gara tatticamente perfetta, interpretando correttamente il piano partita di coach Sant’Ambrogio. Per i primi tre quarti è vero che ha regnato un equilibrio assoluto in tema di punteggio, ma i coratini hanno dovuto spendere molto per realizzarlo. A cominciare dalla situazione falli, molto pesante già alla fine del primo tempo e che ha contribuito in maniera determinante alla loro sconfitta, allorchè nella frazione finale ben tre loro giocatori fondamentali sono usciti per somma di falli.

In estrema sintesi, l’Academy nei primi tre tempini ha tenuto testa al Corato, lavorandolo pesantemente ai fianchi, per poi raccoglierne i frutti nell’ultima frazione di gioco, dando loro il colpo di grazia, finanche con il canestrone sul filo della sirena.

E un altro fattore è stato dirimente per le sorti della gara. Capitan Battaglia & soci hanno espresso una prova corale. Al contrario, i

padroni di casa, in attacco si sono retti sulla prova maiuscola di Paoletti, ben 34 per lui, mentre in difesa si sono aiutati poco e niente. Catanzaro, invece, ha distribuito il punteggio ampiamente, certo, il cecchino Tyrtyshnyk ne ha firmati 26, ma tanti punti anche per Bartolozzi, Okiljevic e Gaye. E la coralità i giallorossi l’hanno espressa anche in difesa, laddove il miglior rimbalzista è stato Gaye con 10 palloni tirati giù, quindi, un esterno anziché un lungo, a dimostrazione che tutti hanno contribuito a costruire questa importante vittoria.

Comunque, la prova provata di questo ragionamento è che Corato ha chiuso con una valutazione totale di 62 e Catanzaro ha traguardato un 100 tondo. In conclusione, una prova, come affermato in premessa, convincente, agita da un team solido, che parla al plurale. Adesso, dopo la giusta euforia, sin da martedì al lavoro con lo staff tecnico per prepararsi al big match di domenica prossima, al Pala Pulerá, contro la quotata Ragusa.

Basket Corato: Manisi 2, Cabodevilla 6, Virgili, Basile 6, Corral 8, De Rossi 2, Mulevicius 5, Bavaro ne, Diaz, Capasso ne, Paoletti 34, Capocotta 11.

Coach: Gattone

Ass: Silvestrini

Basket Academy Catanzaro: Greco, Mainoldi, Battaglia 2, Gaye 9, Albertinazzi 2, Canestrari 2, Bartolozzi 20, Okiljevic 15, Tyrtyshnyk 26, Basile 4, Giglio, Dozic 5.

Coach: Sant’Ambrogio

Ass: Sabbatino

Parziali 24-19; 14-19; 20-20; 16-27

Arbitri: De Carlo di Lecce e Torinese di Monteroni