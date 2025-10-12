Basket Academy Catanzaro, tutto pronto per il match contro la Virtus Ragusa

Oggi alle 18 al Pala Pulerá la Basket Academy Catanzaro è chiamata ad un impegno particolarmente delicato contro la quotata Virtus Ragusa. I catanzaresi devono confermare la posizione in vetta alla classifica mentre gli iblei tenteranno di assorbire la sconfitta nella partita di esordio a Monopoli. Quindi, si prospetta una gara ricca di emozioni, bel gioco e tanta voglia di vincere da entrambe le contendenti. Per il pubblico, si tratta di un’occasione da non perdere. E poi, nell’ accogliente palazzetto di Giovino è veramente piacevole trascorrere un pomeriggio di sport e socialità.